Beşiktaş Transferde Harekete Geçti: Solskjaer Devrede

BEŞİKTAŞ YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Süper Lig’de zor zamanlar geçiren ve en son UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Beşiktaş, yaşadığı kötü günleri geride bırakmak istiyor. Yeni Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte futbol yapılanmasında yeni bir sayfa açmayı amaçlayan Kara Kartal, ilk resmi transferini gerçekleştirmek için hazırlık yapıyor.

GELİŞMELER HIZLANIYOR

Beşiktaş, “Resmi teklif yapıldı” açıklamasıyla, hedeflediği futbolcularla ilgili somut adımlar atmaya başladı. Yönetimin bu yeni hamlesinin, takımın geleceği açısından büyük önem taşıdığı düşünülüyor.