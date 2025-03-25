Beşiktaş ve GALATASARAY Reguilon’u İstiyor!

TRANSFER ARENASINDAKİ MÜCADELE

Türk futbolunun önemli iki takımı Beşiktaş ve Galatasaray, transfer döneminde bir kez daha karşı karşıya geliyor. Hedefte, İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham’da görev yapan 28 yaşındaki İspanyol sol bek Sergio Reguilon bulunuyor. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, bonservissiz şekilde yeni bir takım seçme fırsatına sahip olacak ve bu durum, iki ezeli rakibi de harekete geçirdi.

REGUILON’UN GEÇMİŞİ VE YENİ FIRSAT

Real Madrid’den 2020 yılında 30 milyon Euro karşılığında Tottenham’a transfer olan Reguilon, son 5 yılını çeşitli kiralık deneyimlerle geçirdi. Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford gibi kulüplerde forma giyen İspanyol futbolcu, şimdi serbest kalma durumunda. Bu sezon Tottenham’da yalnızca 5 maçta 242 dakika süre buldu, gol ya da asist üretemedi ama kariyerinde Spurs formasıyla toplam 72 maçta 2 gol ve 8 asist yapmış bir isim. Tecrübesi ve potansiyeliyle hâlâ Avrupa’nın önemli oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ ÖNDE, GALATASARAY PUSUDA

İspanyalı kaynaklardan Estadio Deportivo’nun haberine göre, Reguilon transfer tekliflerini değerlendiriyor ve bu yarışta Beşiktaş önde gidiyor. Siyah-beyazlı yönetim, transfer döneminde 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu ve şimdi yaz dönemi için daha kararlı adımlar atmayı planlıyor. Beşiktaş, Reguilon’u İstanbul’a getirerek sol kanadı güçlendirmeye hazır. Ancak dikkat, çünkü Galatasaray da bu transferde aktif bir şekilde devrede. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerine bu transferde karşı kaybetmek istemiyor. Her iki kulüp, bonservissiz bir yıldızı kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girmiş durumda. Reguilon’un tercihinin, Süper Lig’de dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor.