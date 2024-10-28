“Beştepe’de Kabine Toplantısı Gerçekleşti”

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabine toplantısında TUSAŞ’a terör saldırısı ve bunun sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürdüğü sınır ötesi operasyonlar ele alınıyor. Orta Doğu’daki artan gerilim de toplantının önemli konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki toplantıya başkanlık ediyor.

TUSAŞ’A YÖNELİK SALDIRI

Toplantının temel gündem maddesi, iki PKK’lı terörist tarafından gerçekleştirilen TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına ilişkin soruşturmada gelinen son durum. Saldırının ardından sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarına kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Ayrıca, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’ye yönelik indirilmiş darbeler ve olası yeni hava harekatları da görüşülüyor. Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) SİHA’larla terör hedeflerine gerçekleştirdiği operasyonlar, elde edilen istihbarat bilgileri ile birlikte ele alınacak.

BÖLGESEL KRİZ VE ETKİLERİ

Kabine toplantısında, İsrail’in yayılmacı politikaları ve Orta Doğu’daki durum da masaya yatırılacak. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattındaki artan gerilim üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Bu bölgesel krizlerin Türkiye üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler de detaylı bir şekilde analiz edilecek.

Toplantıda, 5 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program’ın ardından gelinen aşama da görüşülüyor. Enflasyonun tek haneye indirilmesi için izlenecek yol haritası değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemin diğer maddeleri arasında bulunuyor.