Beştepe’de Önemli MGK Toplantısı

TOPLANTIDAKİ GÜNDEM UNSURLARI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir araya geliyor. MGK’nın öncelikli gündemi, Terörsüz Türkiye adına atılacak yeni adımlar ile terör örgütünün silah bırakma kararı oluyor. Türkiye’de terörün sona erdiği ve PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasının ardından bu ilk kurul toplantısında, gelinen son durum değerlendirilecek. Toplantıda, terör örgütünün silah bırakma sürecindeki aşamalar detaylı bir şekilde incelenecek. Ayrıca, silah bırakma sürecinde uygulanacak yöntemler ve izlenecek mekanizma masaya yatırılacak.

SURİYE İLE İLGİLİ KONULAR

Suriye ile ilgili meseleler de kurulun toplantı gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bölgedeki istikrarın sağlanması ve terör örgütlerinin temizlenmesi konusunda yeni yönetimin alacağı destekler MGK’da değerlendirilecek. Ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusundaki DEAŞ kamplarının devredilmesine yönelik atılabilecek adımlar toplantıda tartışılacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE ÖNLEMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleri sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi Beştepe’de ağırlamıştı. Savaşın sona erdirilmesi adına atılabilecek ek adımlar MGK toplantısında ele alınacak.

İSRAİL-GAZZE İLİŞKİLERİ

Diğer yandan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gibi meselelerin de gündemde yer alması öngörülüyor.