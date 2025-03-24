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Beyaz Far Kullanımı Yasaklanacak!

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YENİ DÜZENLEME İLE BİRLİKTE BEYAZ FAR YASAKLANIYOR

İçişleri Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü doğrudan etkileyen önemli bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenleme sayesinde, araçlarda beyaz far kullanımı tamamen yasaklanacak.

BİLMENİZ GEREKEN DÜZENLEMELER

İçişleri Bakanlığı, sürücüleri ilgilendiren dikkat çekici yeni düzenlemelere imza atmaya devam ediyor. Bu kez ürün sahiplerini yakından etkileyen önemli bir gelişme yaşanıyor.

BİLİNÇLİ KAZA RİSKİ

Son yıllarda giderek popüler hale gelen beyaz farlar, trafikte görüş mesafesini azaltarak kazaların artmasına sebep oluyor. Uzun zamandır sürücülerden gelen şikayetler bu durumu ele alınmasını sağladı. Fabrika çıkışında kullanılmayan beyaz farların artık kullanımı yasaklanıyor.

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