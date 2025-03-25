Beyaz Köşk Açık Artırmada Satılacak

İSTANBUL BOĞAZI’NDA BEYAZ KÖŞK YENİDEN SATIŞA SUNULDU

İstanbul Boğazı’nın en kıymetli gayrimenkullerinden biri olan Beyaz Köşk, yeni bir açık artırma ile yeniden alıcı bulacak. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Koza-İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in tüm mülklerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu. Geçen yıl Ağustos 2024’te holdingin tüm iştirak ve varlıkları Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi. Bu varlıklar arasında yer alan Beşiktaş Bebek’teki Beyaz Köşk için daha önce 27 Haziran 2024’te 750 milyon lira muhammen bedelle bir ihale düzenlendi, fakat bu satış gerçekleşmedi. Şimdi köşk, TVF kontrolündeki Koza-Altın İşletmeleri tarafından 950 milyon lira açılış fiyatıyla tekrar satışa sunuluyor.

AÇIK ARTIRMA DETAYLARI

Koza-Altın İşletmeleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132-133 parsel’de bulunan gayrimenkulümüzün satışı amacıyla; muhammen bedel olan 950 milyon lira+KDV’den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere ‘İhale Komisyonu’ kurulmasına, ihalenin 06.05.2025 tarih ve saat 14:00’te, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu Mahallesi FSM Bulvarı No: 310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif – açık artırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

BEYAZ KÖŞK’ÜN ÖZELLİKLERİ

Satışa sunulan 1259 ada 132 parsel üzerinde bulunan iki yapı şöyle tanımlanıyor: Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliği taşıyan bir yapı olup, iki bodrum katı, zemin katı, bir normal katı ve çatı katı ile teras içeriyor. Toplam brüt kapalı kullanım alanı 695 metrekare ve 208 metrekarelik bir terasa sahip. Kahverengi Köşk ise zemin ve normal kattan oluşmakta ve brüt 230 metrekare kapalı alan sunuyor.

AKIN İPEK VE HUKUKİ SÜREÇ

FETÖ firarisi olarak İngiltere’de yaşayan Akın İpek, Koza-İpek Holding’in eski sahibi konumunda. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında holdingin tüm varlıkları TMSF’ye devredildi. İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde iki dava açmış, ancak her iki davayı da kaybetmişti. Yurtdışına kaçtığı için, FETÖ/PYD çatı davasında dosyası ayrılan İpek’in, 2 milyar 185 milyon sterlinlik serveti ile Britanya’nın en zengin 79’uncu kişisi olduğu bilinmekte.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜREÇ

Beyaz Köşk, ilk olarak 27 Haziran 2024’te 750 milyon lira muhammen bedelle satışa sunuldu. Ancak bu satış tamamlanmadan, Ağustos 2024’te Koza-İpek Holding’in tüm varlıkları Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Şimdi ise TVF bünyesindeki Koza-Altın İşletmeleri, köşkü 950 milyon lira açılış fiyatı ve KDV ile yeniden açık artırmaya sunuyor. İhale, 6 Mayıs 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek.