Beyaz Köşk Açık Artırmada Satılacak

YENİDEN SATIŞA SUNULAN BEYAZ KÖŞK

İstanbul Boğazı’nın önde gelen gayrimenkullerinden biri olan Beyaz Köşk, tekrar açık artırma ile satışa çıkıyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Koza-İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in tüm varlıkları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konularak yönetilmeye başladı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, holdingin tüm iştirakleri Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi. Bu varlıklar arasında yer alan Beşiktaş Bebek’teki Beyaz Köşk, daha önce 27 Haziran 2024’te 750 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulmuş, ancak bu işlem gerçekleşmemişti. Şimdi ise köşk, TVF kontrolündeki Koza-Altın İşletmeleri tarafından 950 milyon lira açılış fiyatıyla yeniden satışa çıkarılıyor.

AÇIK ARTIRMA DETAYLARI

Koza-Altın İşletmeleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, “Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132-133 parsel’de bulunan gayrimenkulümüzün satışı amacıyla; muhammen bedel olan 950 milyon lira+KDV’den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere ‘İhale Komisyonu’ kurulmasına, ihalenin 06.05.2025 tarih ve saat 14:00’te, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu Mahallesi FSM Bulvarı No: 310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif – açık artırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

KÖŞKÜN ÖZELLİKLERİ

Satışa sunulan 1259 ada 132 parsel üzerinde iki yapı yer almakta. Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser statüsüne sahip olup, iki bodrum katı, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terastan oluşuyor. Toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip bulunuyor. Ek olarak, Kahverengi Köşk zemin ve normal kattan oluşarak brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor.

AKIN İPEK VE HUKUKİ SÜREÇ

Türkiye’de FETÖ firarisi olduğu bilinen Akın İpek, Koza-İpek Holding’in eski sahibi konumunda. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında holdingin tüm varlıklarına TMSF tarafından el konulmuştu. İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerine iki dava açmış; her ikisini de kaybetmiş durumda. FETÖ/PYD çatı davasında yargılanırken yurtdışına kaçtığı için dosyası ayrılan İpek’in, 2 milyar 185 milyon sterlinlik serveti ile Britanya’nın en zengin 79’uncu kişisi olduğu biliniyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜREÇ

Beyaz Köşk, ilk kez 27 Haziran 2024’te 750 milyon lira muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak bu satış işlemi tamamlanamadı ve Ağustos 2024 tarihinde Koza-İpek Holding’in tüm varlıkları Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Şimdi ise TVF’ye bağlı Koza-Altın İşletmeleri, köşkü yeni bir açık artırma ile 950 milyon lira açılış fiyatıyla satışa sunuyor. İhale, 6 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.