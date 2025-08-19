Beyaz Saray’da Görülen Yanlış Fotoğraf

TOPLANTIYLA İLGİLİ SORULAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’da düzenlediği toplantı, dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Kritik zirvenin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirip erdirmeyeceği konusunda tartışmalar sürüyor. Fakat toplantıya dair bazı anlar, çeşitli soru işaretlerine yol açtı. Bunlardan biri de sosyal medyada yayılan bir fotoğraf oldu. Paylaşılan görselde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve altı Avrupalı liderin, Trump’ı beklerken yan yana oturdukları görülüyor.

FOTOĞRAFTA TUTARSIZLIKLAR

Fotoğrafta, liderlerin Trump ile konuşmak için sırada beklediği iddia ediliyor. Ancak görüntüyü daha yakından incelediğimizde bazı tutarsızlıklar hemen fark ediliyor. Macron’un yanında bulunan bir sandalyede beliren bir çift bacak, ancak üst vücut görünmüyor. Ayrıca, görüntüde üç kadın bulunuyor ama Trump ile yapılan toplantıya katılan yalnızca iki kadın lider vardı: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Görüntüdeki kadınların giydiği kıyafetler de zirve sırasında Beyaz Saray fotoğraflarındaki resmi kıyafetlerle uyuşmuyor.

RESMİ YALANLAMA GELDİ

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu fotoğrafı resmi olarak yalanladı. Ajans, fotoğrafın üzerine “sahte” yazan bir damga ekleyerek, “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” açıklamasında bulundu. Ukrayna ajansı, Rus propaganda ağlarını bu yapay zeka ile üretilmiş fotoğrafı üretip yaymakla suçladı ve “Gerçekte, bu fotoğraf yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş olup, Rus propagandası tarafından Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak ve müzakere sürecine katılımlarının önemini azaltmak amacıyla yayılmaktadır” ifadelerini kullandı.