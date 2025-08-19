Beyaz Saray’da Üçlü Görüşme Yapılacak

TRUMP VE ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beyaz Saray’daki ofisinde bir araya geldi. “Bugün Putin ile görüşeceğim” diyerek sözlerine başlayan Trump, görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Çok konu üzerine konuştum, 3 taraflı bir görüşme konusunda hazırlık yapacağız. Bu, 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük görüşme olacak” ifadelerini kullandı. NATO Sekreteri ile gerçekleştirdiği görüşmeyi olumlu bulduğunu vurgulayan Trump, İngiltere’den dostu ve Macron’un da toplantılarda kendisine destek verdiğini belirtti. Özellikle Putin’in Ukrayna için güvenlik garantilerini kabul ettiğini ve ortak bir anlaşmaya varılacağına dair ümitli olduğunu dile getirdi.

SAVAŞIN BİTMESİ GEREKEN BİR DURUMDUR

Trump, Zelenski ile birlikte gerçekleştirilen basın toplantısında, “Bugün her şeyin olumlu gideceğine inanıyoruz. Savaşın sona ermesi konusunda bir şansımız olduğuna inanıyorum. Ancak kesin bir şey söylemek mümkün değil; pek çok kişi hayatını kaybetti” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, “Putin de savaşı bitirmek istiyor. Bu benim savaşım değil, Biden’ın savaşı” diyerek yaklaşan seçimlere vurgu yaptı. Trump, sürecin sonunda, uzun vadeli bir barış sağlamak istediklerinin altını çizdi ve “Burada yedi ülkenin liderleri var. Kesin olarak katılmayacağımızı söyleyemem” ifadelerini kullandı. “6 savaşı bitirdim ancak ateşkes yapmadım” diyen Trump, ateşkesin bir strateji olduğuna, bunun iki taraf için de dezavantajlı olabileceğine dikkat çekti.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Zelenski görüşmelere başlamadan önce, savaşın sorumlusunun Rusya olduğunu belirtti ve Putin’in “ödüllendirilmemesi” gerektiğini savundu. “Bu savaşın sona ermesi gereken taraf Rusya’dır. Biz, sivil hayatı güvence altına almaya çalışıyoruz” diyen Zelenski, ABD ve AB’nin desteğinin önemini vurguladı. Ukrayna ordusunun yeniden silahlanması için gerekli finansmanı sağlama konusundaki çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Zelenski, öncelikli hedeflerinin güvenlik olduğunu belirtti. Zelenski, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin yanında durmaya hazır olduklarının altını çizerek, “Rusların insanları kasıtlı olarak öldürdüğünü” ifade etti.

ÖZEL TEMSİLCİ İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Zelenski, Trump ile görüşmesinden önce Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiğini açıkladı. Toplantı formatının çok ciddi ve bu tarz bir toplantının ilk kez gerçekleştiğini dile getiren Zelenski, “Bir Avrupa ülkesinin barışı, tüm Avrupa’nın barışıdır” dedi. Rusya’nın Ukrayna şehirlerine saldırıları devam ederken, güçlü bir yaklaşımın barış için gerekliliğinin altını çizen Zelenski, “Başkan Trump bu güce sahip” ifadelerini kullandı. Bugün Washington’da yapılacak görüşmede, Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve toprak değişiminin önemli maddeler arasında olacağı bekleniyor.