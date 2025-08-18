Beyaz Saray’da Zirve Gerçekleşiyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Avrupalı liderlerle bir araya geliyor. Trump yönetimi, savaşın dördüncü yılına girmesiyle Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama çabalarını sürdürüyor. Öğle saatlerine gelindiğinde, NATO müttefiki ülkelerin liderleri Beyaz Saray’a gelmeye başladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin yanı sıra, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de toplantıya katılıyor. Bu arada, ABD borsaları güne hafif kayıpla başladı. Son iki haftayı artışla kapatan borsalardaki üç ana endeks ise düşüş gösteriyor.

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ

Trump, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’nın Anchorage kentinde yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak bu görüşme, Trump’ın istediği ateşkes ile sonuçlanmamıştı. Zelenski, Trump’a barışa yönelik çabaları için teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı, Trump’ın savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları için, ayrıca First Lady Melania Trump’ın katkılarına da teşekkür etti. Zelenski, First Lady’nin Putin’e Ukraynalı çocukların büyümesine ve barış içinde yaşamasına izin verilmesi için bir mektup yazdığını belirterek, “Çocuklarımız hakkında Putin’e bir mektup gönderdi” dedi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Trump, Oval Ofis’te Zelenski ile yaptığı görüşmeye başlarken, “Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın bizimle birlikte olması bir onur” dedi. Trump, “Bence birçok açıdan ilerleme kaydediliyor — hem de oldukça önemli ilerlemeler” söylemlerinde bulundu. Ayrıca, Putin ile yapılan görüşmeden “bir şeyler çıkma ihtimalinin” bulunduğunu ifade ederek, “Bugünkü görüşme çok önemli” dedi. Zelenski, beş ay aradan sonra yeniden Beyaz Saray’a geldi. Trump, Ukraynalı liderin omzuna dokundu ve çok geçmeden ikili içeri girdi.