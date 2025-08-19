Beyaz Saray’daki Fotoğraf Gerçek Mi?

ABD BAŞKANININ TOPLANTISI DÜNYA GÜNDEMİNDE

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’daki toplantısı, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Bu kritik zirve, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erip ermeyeceği konusunda sorular akıllara getirirken, toplantıyla ilgili bazı detaylar da tartışmalara neden oluyor. Özellikle sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, birçok kişi arasında kafa karışıklığı yaratıyor.

SAHTE FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Paylaşılan görselde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupalı liderin Trump’ı beklemek için yan yana oturduğu görülüyor. Ancak daha dikkatli incelendiğinde, bu görüntüdeki bazı tutarsızlıklar hemen göze çarpıyor. Macron’un yanında bulunan bir sandalyede, sadece bacaklar görünürken üst vücut yok. Ayrıca, görüntüdeki üç kadın liderden yalnızca ikisinin toplantıya katılması dikkat çekiyor: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Fotoğraftaki kadınların kıyafetleri de, zirve sırasında Beyaz Saray’da çekilen resmi fotoğraflarla örtüşmüyor.

UKRAYNA’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bahsedilen fotoğrafı resmi olarak yalanladı. Ajans, bu fotoğrafın üzerine “sahte” yazısını ekleyerek, “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” diyerek açıklama yaptı. Ukrayna ajansı, bu yapay zeka ile üretilmiş fotoğrafın Rus propaganda ağları tarafından oluşturulup yayıldığını ve Avrupa liderlerinin itibarını zedelemek için kullanıldığını ifade etti.