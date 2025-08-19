Beyaz Saray’dan Dört Önemli Sonuç Açıklandı

BEYAZ SARAY ZİRVESİ SONA ERDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmeye yönelik önemli Beyaz Saray zirvesi tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katılımıyla gerçekleşti. Zirvede dikkate değer dört ana konu gündeme geldi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ HUSUSU

Zirve kapsamında atılan önemli bir adımda, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlama taahhüdünde bulundu. İngiliz Sky News’teki habere göre, Trump, Ukrayna için bazı mekanizmalarla güvenlik garantileri verileceğini dile getirdi, fakat bu garantilerin Amerikan askerlerini kapsayıp kapsamayacağı konusunda açıklama yapmadı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu güvenlik garantilerini kabul edeceğini belirtti ve “Sanırım Avrupa ülkeleri bu yükün çoğunu üstlenecek. Biz onlara yardım edeceğiz ve bunu çok güvenli hale getireceğiz” ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ülkelerin, NATO’nun 5. Maddesi benzeri güvenlik garantileri üzerinde çalıştığını aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Güvenlik garantilerinden bahsederken tüm Avrupa kıtasının güvenliğinden söz ediyoruz” diye ekledi.

Ateşkes YERİNE BARIŞ ANLAŞMASI

Trump, Ukrayna’da bir ateşkesin şart olmadığını, çünkü savaş devam ederken de barış anlaşması yapılabileceğini savundu. Trump, “Ateşkes gerekmediğini düşünüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi, ben ateşkes yapmadım,” derken, “Ancak insanlar öldürülmesinin sona ereceği için ateşkes kavramını seviyorum” dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise ateşkesin kritik olduğunu ifade ederek, “Hepimiz ateşkes görmek isteriz” açıklamasında bulundu. Merz, “Ateşkes olmadan bir sonraki toplantının gerçekleşeceğini hayal edemiyorum, bu yüzden bu konu üzerinde çalışalım ve Rusya’ya baskı yapmaya çalışalım” dedi. Trump daha sonra, ateşkes sağlanamadığı takdirde birçok başka seçenek sunulabileceğini belirtti.

ÜÇLÜ TOPLANTI PLANLARI

Trump, toplantıda Putin ile Zelenski arasında bir üçlü toplantı olacağını duyurdu. Zelenski, bu toplantıya hazır olduğunu belirtirken, Trump, Putin’in de toplantıya hazır olduğunu ifade etti. Macron, bu toplantının önemine dikkat çekti, ancak ardından dörtlü bir zirvenin yapılmasını da önerdi. Trump, toplantıların hemen ardından Putin’i aramayı düşündüğünü belirtmişti, ancak Avrupa liderleriyle olan görüşmeyi keserek bu aramayı gerçekleştirdiği bildirildi.

TOPRAK TAKASI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Trump, Zelenski ve Avrupa liderleriyle olacak çok taraflı görüşmeler öncesinde, “Olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor” dedi. Mevcut temas hattının dikkate alınması gerektiğini vurguladı ve bunun, savaş bölgesini, şu anda belli olan savaş hatları ve müzakere pozisyonlarını kapsadığını belirtti. Bu ifadesi, Putin’in Trump ile Alaska’da gerçekleştirdiği zirvede, savaşı sona erdirmek için Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin kontrolünü talep ettiği bilgisinin ardından geldi.