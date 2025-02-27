Beyaz Saray’dan İmralı Açıklaması Geldi

PKK’DAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve tasfiye edilmesi yönündeki çağrısının ardından, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’dan cevap geldi. Öcalan, tüm PKK unsurlarına, “bugün itibarıyla silah bırakma” çağrısı yaparak tarihi bir adım atmış oldu. İmralı adasından yapılan açıklamada, “Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli” şeklinde ifadeler yer aldı. Öcalan, bu çağrının tarihi sorumluluğunu da vurgulamayı ihmal etmedi.

BAYRAK’TAN HUZUR MESAJI

Beyaz Saray, konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Öcalan’ın PKK’ya yönelik çağrısı, bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek” ifadesi yer aldı. Bu durum, uluslararası alanda bölgedeki barışı destekleyici adımları artırmakta önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.