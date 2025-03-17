Dünya

Beyaz Saray’dan İran’a Ciddi Uyarı

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TEHDİTLERİN CİDDİYETİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Leavitt, Trump’ın İran’a yönelik uyarılarına ilişkin, “İran’a mesajımız, bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur.” ifadesini kullandı.

YEMEN’DEKİ DURUM

Leavitt, ABD’nin Yemen’e dönük saldırılarına da dikkat çekerek, “Sanırım Husiler geçtiğimiz hafta sonu şehirde yeni bir şerif olduğunu öğrendiler. Bu Başkan eli kolu bağlı oturup teröristlerin ticari gemilere ve ABD Donanması’na ait gemilere saldırı düzenlemesine izin vermeyecektir. Bu tür eylemlere müsamaha göstermeyecektir.” şeklinde konuştu.

HUSİLER VE İRAN İLİŞKİSİ

Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. Husiler tarafından atılan her kurşun, İran tarafından atılmış olarak görülecek.” demişti. Ayrıca, 15 Mart’ta Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik başlatılan saldırılarda şu ana kadar 53 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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