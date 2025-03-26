Beyaz Saray Karadeniz Anlaşmalarını Duyurdu

GÖRÜŞMELERİN SONUCU AÇIKLANDI

Beyaz Saray, Salı günü Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Rusya ile Ukrayna’nın Karadeniz’deki gemilere yönelik askeri saldırılardan kaçınma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamalarda, her iki ülkenin de “güvenli seyir sağlamayı, güç kullanımını ortadan kaldırmayı ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasını önlemeyi kabul ettiği” belirtildi. Beyaz Saray’a göre, ABD, Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda mutabakat sağladı. Ayrıca, ABD ve Rusya, Ukrayna enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulması için uygulamaları gereken anlaşmalarda da anlaştı.

İÇERİK GİZLİ KALIYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve ABD uzmanları arasında gerçekleştirilen müzakerelerin ayrıntıları hakkında yaptığı açıklamalarda, görüşmelerin analiz edildiğini ve detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını vurguladı. Bu durum, yapılan görüşmelerin hassas doğası nedeniyle bilgilerin gizli tutulması gerektiğini ortaya koyuyor.

ATEŞKES ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri, Karadeniz’deki çatışmaların durdurulması ve Ukrayna’da ateşkese ulaşılması için atılabilecek adımları masaya yatırdı. Bu doğrultuda, Ukrayna Karadeniz’de askeri güç kullanmama sözü verirken, Rusya da bu sulardaki saldırıları durdurmayı kabul etti. Önceki hafta ise tarafların enerji altyapılarına yönelik saldırıların durması konusunda uzlaşma sağladığı ifade edilmişti. Son müzakerelerde ABD’nin, Rusya’nın tarım ve gübre ihracat pazarına erişimini yeniden sağlaması yönünde destek sunacağı da aktarılmıştı.

UKRAYNA’DAN ONAY

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov, anlaşma çerçevesinde denizde ateşkesin ve enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulmasının kabul edildiğini belirtti. Ayrıca, ateşkes sürecinin takibinde üçüncü ülkelerin de rol alabileceğini ifade etti.