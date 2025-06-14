Beyaz Saray, T. Trump ve N. Netanyahu

GÖRÜŞME HAFTADA GERİLİMİ GÖRÜŞTÜLER

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail-İran geriliminin güncel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını duyurdu.

GERİLİMİ ARTIRAN SALDIRILAR

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın buna karşılık verdiği saldırılarla tırmanan gerilimin detayları üzerinde duruldu. Bu konuya ilişkin daha kapsamlı bir açıklamanın yapılacağı da belirtildi.