Beyaz Saray, T. ve N. Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ve İran arasındaki gerilime dair mevcut durumu görüştüğünü açıkladı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, bu iki lider arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını bildirdi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ÜZERİNE KONUŞULDU

Görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın karşı saldırılarıyla daha da tırmanan gerilim ele alındı. Bu önemli görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylı bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.