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Beyaz Saray, Trump toplantısını açıkladı

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TOPLANTI DETAYLARI

Beyaz Saray, Donald Trump’ın günlük programına dair bilgileri paylaştı. Buna göre, Durum Odası’ndaki toplantı sadece davetlilere açık olarak gerçekleştirildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Bu toplantıda, İsrail ile İran arasındaki gerilimin bölgedeki etkileri, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin geleceği ve bu gerilimin uluslararası boyutları gibi konuların tartışıldığı belirtildi.

AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Şu ana kadar Beyaz Saray, toplantıya dair herhangi bir resmi açıklama yapmış değil.

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