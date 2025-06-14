Dünya

Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu görüştü

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TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail ile İran arasındaki gerilimi konu alan bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmenin, iki ülke arasındaki artan gerilimle ilgili önemli bir güncel durumu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

GERİLİMİN NEDENLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme sürecinde, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan gerilim ve İran’ın bu saldırılara verdiği karşı tepkiler detaylarıyla ele alındı. Görüşmenin içeriği hakkında daha fazla açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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