Beyaz Saray: Üçüncü Kişi Olmayacak

GÖRÜŞME TARİHİ BELİRLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yaklaşan zirve, Beyaz Saray’ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre Alaska’nın Anchorage şehrinde düzenlenecek. İki lider arasındaki bu üst düzey diplomatik toplantı, Beyaz Saray yetkililerinin daha önce doğruladığı üzere Cuma günü gerçekleştirilecek.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KATILMAYACAK

Beyaz Saray, Trump-Putin buluşmasına üçüncü bir kişinin dahil olmayacağını da belirtti. Bu görüşmenin “başkan için bir dinleme çalışması” olacağı açıklanarak, hızlı bir Rusya-Ukrayna ateşkesi beklenmemesi gerektiği ifade edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, toplantıda yalnızca savaşın bir tarafının bulunacağını vurgularken, Trump’ın amacının “Savaşın nasıl sona erdirilebileceğini daha net anlamak” olduğunu aktardı.

İLERİDE RUSYA ZİYARETİ GÜNDEME GELEBİLİR

Trump’ın Putin ile baş başa görüşeceği ve gelecekte Rusya’ya da gidebileceği de ifade edildi. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin ileride Putin ile yapılacak başka bir toplantıya davet edilebileceğini de belirtti.