“Beydağ AK Parti Kongresi: Birlik ve Hedef”

KONGREDE BİR ARAYA GELEN İSİMLER

AK Parti Beydağ İlçe 8. Olağan Kongresi, Beydağ Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Zafer Yüksel’in yeniden aday olduğu kongreye; önceki dönem Gençlik Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ gibi önemli isimler katıldı.

KASAPOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Kongrede söz alan Gençlik ve Spor eski Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı ve “Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, bu ülkenin evlatlarına kastedenler hiçbir zaman emellerine nail olamayacaklar. Bugüne kadar bizi pek çok oyunla, pek çok tuzakla engellemek isteyenler bundan sonra da boş durmayacaklar, bundan şüphemiz yok” dedi. Kasapoğlu, “Hak ile batılın mücadelesi kıyamete dek devam edecek ama bizler bugünkü inancımızla, bugünkü samimiyetimizle bugünkü gayret ve birlikteliğimizle kararlılığımızı ortaya koyarak bundan sonra da o tuzakları, hileleri bozmaya devam edeceğiz” şeklinde devam etti.

KONSENSÜS VE GELECEK HEDİYELERİ

Milletvekili Kasapoğlu, konuşmasının sonunda “Bu çatı altında fitneye yer yok, bu çatı altında kişiselleştirilmiş bir hesap yok ve olmayacak. Bu çatı altında tek motivasyonumuz bu davanın en güçlü şekilde yola devam etmesi. Beydağ AK Parti’nin hizmet siyasetiyle, icraatçı yaklaşımıyla bugüne kadar hamdolsun güzide hizmetlerle tanıştı” ifadelerini kullandı. “Bundan sonra da Beydağ İlçe Başkanlığımızın ortaya koyacağı hizmetle, gayretle daha büyük hedefleri Beydağlı kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte başaracağız. Bu güzel oluşum inşallah inanıyorum ki Beydağ için çok ama çok hayırlı olacak. Yeni arkadaşlarımızın katacağı enerjiyle, heyecanla bu kutlu yolda önemli bir mihenk taşı olarak İzmir’imiz için, bu güzel şehir için sembol olacak” şeklinde bahsetti.

MASALARDAN BİRİ VE GELECEK PROJELERİ

Kasapoğlu, aynı bayrak altında huzur içinde yaşayacak nice yılların kendileri için olacağını vurguladı.