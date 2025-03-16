Beyin Yaşlanması 44 Yaşında Başlıyor

BİLİM İNSANLARI BEYİN YAŞLANMASINI BELİRLEDİ

ABD’deki Stony Brook Üniversitesi’nden bilim insanları, 19 bin 300 kişinin beyin taramaları ve testlerini analiz ederek beyin yaşlanmasının ortalama 44 yaşında belirginleşmeye başladığını ortaya koydu. Araştırma, bu sürecin 67 yaşında en yüksek seviyeye ulaştığını ve 90 yaş civarında yavaşladığını gösteriyor.

BİLİMSEL BULGULAR VE MEKANİZMA ANALİZİ

Çalışma, nöronların strese karşı tepki verme mekanizmalarını ve yaşlanmanın temel süreçlerini inceledi. Bulgular, beyin hücrelerinin insüline duyarlılığının zamanla azaldığını ve glikoz emiliminin düşmesiyle birlikte beyin fonksiyonlarının bozulduğunu ortaya koydu. Sinir bilimci Lilianne Mujica-Parodi, “Beynin enerjiye erişiminin azaldığı ancak kalıcı hasarın oluşmadığı orta yaş, kritik bir müdahale penceresi sunuyor” şeklinde bir açıklamada bulundu.

KETON TAKVİYELERİNİN ETKİSİ VE UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Araştırmacılar, 101 kişilik bir grupla keton takviyelerinin etkisini test etti. Beyin hücrelerinde insülin duyarlılığını artırdığı bilinen keton takviyeleri, umut verici sonuçlar sundu. Bu bulgular, beyin yaşlanmasını önlemek için erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor. Nöronların strese dayanma kapasitesinin sınırlı olduğunu ifade eden uzmanlar, uzun süreli enerji eksikliğinin kalıcı hasar oluşturabileceğini belirtiyor.

Sinir bilimci Botond Antal, araştırmanın beyin sağlığına bakış açısında bir paradigma değişikliği yaratabileceğini söyledi: “Bilişsel semptomlar ortaya çıkana kadar beklemek yerine, metabolik belirteçler aracılığıyla risk altındaki bireyleri erken tespit edip müdahale edebiliriz.” Çalışma, orta yaşın beyin sağlığı için kritik bir dönem olduğunu ortaya koyuyor.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Araştırmaya göre, insülin duyarlılığını koruyacak beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri beyin yaşlanmasını yavaşlatabilir. Gelecekte, keton bazlı beslenme ya da takviyeler, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde yeni stratejiler sunabilir.