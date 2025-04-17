Beykoz Başkan Yardımcısı Fidan Gül Tutuklandı

YENİ TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 12 şüphelinin yer aldığı “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarına dair yürütülen soruşturmada yeni gözaltı ve tutuklama süreçlerini başlattı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kapsamındaki bazı mal alım ihalelerine fesat karıştırıldığı suçlamasıyla Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMA ANI

Gül’ün tutuklanmasından önce sabah saat 7.30’da düzenlenmiş olan operasyonda, kapısını Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç’in açması dikkat çekti. Bu olay anlarına dair görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Miniç hakkında istifa çağrıları yoğunlaştı.

GÖREVDEN ALINDI

İstifa taleplerine kulak asmayan Miniç, görevden alındı. Bu karar Beykoz Belediyesi tarafınca alındı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELMİŞTİ

Miniç, daha önce yasak aşk dedikoduları sebebiyle de kamuoyunun gündeminde yer aldı ve belediye çalışanları ile birlikte müstehcen görüntüleri ifşa edildi.