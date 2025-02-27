Beykoz Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINANLARIN GELİŞİMİ

Beykoz Belediyesi’nde yaşanan son gelişmeler dikkat çekiyor. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Başkanlık Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, eski danışman E.H.B. ve belediye çalışanı Metin Ü. gözaltına alındı. Ayrıca, ihalelere katılan 15 firmanın yetkilileri de sürecin bir parçası olarak gözaltına alınıyor.

SUÇLAMALAR VE SAVCILIĞIN İDDİALARI

Bu gözaltı işlemleri, ihalelerde usulsüzlük, fiyat manipülasyonu, rekabetin engellenmesi ve suç örgütüne yardım suçlamaları çerçevesinde gerçekleşiyor. Savcılık, “Belediye ihalelerinde şirketler arası anlaşmalarla fiyatlar şişirildi, kamu zararı oluşturuldu!” ifadesiyle durumu özetliyor. Yaşanan bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmış durumda.