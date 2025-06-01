“Beykoz Belediyesi, 220 Milyon TL’ye Satıyor.”

BÜYÜK BİR PARSEL BEYKOZ BELEDİYESİ TARAFINDAN SATILIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Beykoz Belediyesi, mülkiyeti tamamen kendisine ait olan 51,379 metrekarelik parselin satışını gerçekleştirecek. İhale, 11 Haziran tarihinde yapılacak ve katılım sağlamak isteyenlerin 5 milyon TL’lik şartname bedelini ödemesi gerekiyor. Ayrıca, ilgililerin 6 milyon 627 bin 986 TL geçici teminat yatırmaları gerektiği bildirildi.

Muhammen bedeli 220 milyon 932 bin 882 lira olarak belirlenen bu taşınmazın ilana dair şu hususlara dikkat çekildi. Taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacak. İhaleye, Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın 2. katında bulunan Belediye Encümen Salonunda, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin, ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı sureti, noter tasdikli imza beyannamesi ve geçici teminat mektubu ya da makbuzunu kapalı zarf içinde sunmaları gerekiyor. Tüzel kişiler ise siciline kayıtlı olduklarına dair belgenin yanı sıra noter tasdikli imza sirkülerini ve diğer gerekli belgeleri hazırlamak zorundalar. Ortak girişimlerde ise ortaklık beyanı ve yine her bir ortak için belirtilen diğer belgelerin sunulması öngörülüyor.

YABANCILAR İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

Yabancı katılımcıların Türkiye’de gayrimenkul edinme şartlarına uyması ve Türkiye’de tebligat için adres beyanında bulunması gerekiyor. Yabancı isteklilerin sunduğu belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmesi veya apostil şerhi taşıması zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. ve 83. maddesinde belirtilen yasaklı kişiler ihaleye katılamaz.

TEKLİFİN TESLİMİ VE ÖDEME SÜRECİ

İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte hazırladıkları kapalı zarfları, belirlenen tarih ve saat içinde Beykoz Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sağlamaları gerekiyor. Ayrıca, müşterinin ihale bedelini ve taşınmazın devri ile ilgili diğer giderleri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde ödemesi gerekmekte. İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde yürütülecek olup, İhale Komisyonu, ihalenin yapılması veya yapılmaması konusunda serbesttir. Komisyonun yapmama kararı ise itiraza kapalıdır.