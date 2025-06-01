Beykoz Belediyesi, 51379 m²’lik Parseli Satışa Çıkardı

BEYKOZ BELEDİYESİ SATIŞA ÇIKARDI

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Beykoz Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 51.379 metrekarelik alanı satışa sunuyor. İhale, 11 Haziran’da yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 5 milyon TL’lik şartname bedelini getirmesi ve 6 milyon 627 bin 986 TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor. Arazinin muhammen bedeli ise 220 milyon 932 bin 882 lira olarak belirlendi. İlanda şu ifadeler yer aldı…

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE OLACAK

Mülkiyetin Beykoz Belediyesi’ne ait olduğu belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacak. İhale, Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın 2. kattaki Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilecek. Şartname bedeli 5.000,00 TL olup, bu bedel Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da ücretsiz olarak incelenebilir.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini belirli belgelerle birlikte kapalı zarf içinde sunmaları gerekiyor. Gerçek kişiler için gerekli belgeler arasında ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan sureti, noter tasdikli imza beyanı ve geçici teminat yer alıyor. Tüzel kişiler için ise sicil kaydı ve noter tasdikli imza sirküleri gibi belgeler isteniyor.

Ortak girişimlerin de noter tasdikli beyanname ile birlikte ilgili belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. Yabancı isteklilerin ise Türkiye’de gayrimenkul edinme şartlarını taşımaları ve gerekli belgeleri Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik ettirmeleri gerekiyor.

İHALE YASAKLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın 6. maddesi gereği belirli kişiler ihaleye katılamaz. İhaleye katılacakların, belirtilen belgeleri hazırlayıp, teklif mektuplarını içeren kapalı zarfları belirtilen tarih ve saate kadar Beykoz Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Süreçte, verilen teklifler ve postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacak.

ÖDEME VE İHALE KURALLARI

Kesin ihale kararının tebliğinden sonra müşteri, 15 takvim günü içerisinde ihale bedelini ve taşınmaz devrine ilişkin her türlü masrafları ödeyecek. Satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümleri geçerli olacak. İhale Komisyonu, Kanun çerçevesinde ihaleyi yapma hakkına sahiptir ve komisyonun yapmama kararı itiraz edilemez.