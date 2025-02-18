Beykoz Belediyesi Hakkında İnceleme İddialarına Yalanlama

BİLGİ TALEP EDİLDİĞİ İDDİASI

Beykoz Belediyesi’ne savcılık tarafından müfettiş gönderildiği ve çok sayıda dosyanın ele geçirildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan bu iddiaları reddetti ve belediyeden yalnızca bilgi istendiğini, herhangi bir müfettişin gelmediğini açıkladı. Beykoz Başsavcılığı’nın talimatı ile CHP’li Beykoz Belediyesi üzerinde bir inceleme yürütüldüğü öne sürüldü. Savcılığın, usulsüzlük iddialarına dair ihale belgeleri ve dosyalarla ilgili bilgi talep ettiği iddia edildi.

MÜFETTİŞ BASKINI İDDİALARI YALANLANDI

İddialara göre, müfettişler ve polisler belediye binasına giderek bazı dosyalara el koydu. Ayrıca başkan yardımcıları ve müdürlerin ifadeye çağrıldığı da belirtildi. Ancak Mahir Taştan, bu bilgilerin doğru olmadığını vurguladı. Taştan konuya dair şu ifadeleri kullandı: “Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden belediyeden bazı evraklar istendi. Müfettiş gelmedi, polis baskını yok.” Taştan, “Oluşturulmak istenen algının aksine, belediyeye herhangi bir operasyon düzenlenmedi.” diyerek süreci net bir şekilde tanımladı.

Savcılığın yalnızca bilgi talebinde bulunduğunu ve bu sürecin hukuki bir prosedür olduğunu belirten Taştan, herhangi bir suç unsuru taşımadığını da ifade etti. Ancak belediyedeki incelemelerle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Savcılığın bilgi talep etme gerekçesi ile ilgili daha detaylı bir açıklama bekleniyor. CHP yetkilileri, bu durumu yalanlayarak sadece rutin bir evrak incelemesi olduğunu belirtti. Belediye yetkilileri ise talep edilen belgeleri en kısa sürede savcılığa ileteceklerini bildirdi.