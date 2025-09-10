Beykoz Belediyesi’nde Gelişmeler Yaşanıyor!

BİLGİLERİN DEĞİŞİMİ

Beykoz Belediyesi’nde gelişmeler devam ediyor. CHP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti. Bu istifa sonrasında, iki CHP’li meclis üyesi de partilerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Gürzel’in istifasının ardından, Beykoz Belediyesi Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de CHP’den istifa ettiklerini açıkladı. Uzun, istifa sebebi olarak CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetiminin izlediği “ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı” tutumu gösterdi. Gökdemir ise, partisi tarafından yalnız bırakıldığını belirtti.

Meclis Üyesi Murat Uzun, istifa açıklamasında, “31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz’un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur” dedi. Ancak, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetiminin, meclis grubunu bir araya getirmekten çok, ayrıştırmak için çabaladığını ifade etti. Uzun, meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Kişisel ihtiraslarını Beykoz’un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz’a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir” dedi.

Uzun, açıklamasını sürdürerek, “Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz’un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz’un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum” ifadesini kullandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla yürütülen soruşturmayı tamamladı. Duruşma savcısı, Köseler’in tutukluluğunun devamını talep etti.

Savcı, bazı sanıklar için tahliye isteminde bulunurken, mahkeme heyeti tüm tutuklu sanıkların tah-liyesine karar verdi. Ancak, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için savcılığın itiraza bulunması sonrası yeniden tutuklama kararı alındı.

Köseler’in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi yapıldı ve Özlem Vural Gürzel Beykoz Belediyesi’nin CHP’li Başkan Vekili olarak göreve getirildi. Ancak, Gürzel sürdüğü hizmetler sonrasında partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. “Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır” diyerek partisi tarafından yalnız bırakıldığını belirten Gürzel, CHP çatısı altında faydalı olamayacağını ifade etti.