Beykoz’da Elektrik Çarpmasıyla Genç Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA AĞIR YARALANMA OLAYI

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Beykoz Çayır Festivali’nde dondurma satışı yapan akrabasına yardım için bulunan İbrahim B., dondurma standında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayın ardından hemen bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerinde İbrahim B.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, kendisini hastaneye kaldırmak üzere ambulansa aldı. Ancak hastaneye ulaştığında yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim B. kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri, dondurma tezgahının sahibini gözaltına aldı.

FESTİVAL DURDURULDU

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Bu gelişmelerin ardından festivalin iptal edildiği bildirildi.