Beykoz’da Genç Elektrik Akımına Kapıldı

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul’da Beykoz Belediyesi’nin organize ettiği Beykoz Çayır Festivali’nde dondurma satışı yapan akrabasına yardım eden İbrahim B., dondurma standındayken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak ihbar verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim B., ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürüldü fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerini kapatan polis ekipleri, dondurma tezgahı sahibini gözaltına aldı.

FESTİVAL DURDURULDU

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yaşanan bu üzücü olaydan sonra festivalin iptal edildiği bilgisi alındı.