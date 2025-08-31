Gündem

Beykoz’da Genç Elektrik Akımına Kapıldı

beykoz-da-genc-elektrik-akimina-kapildi

İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul’da Beykoz Belediyesi’nin organize ettiği Beykoz Çayır Festivali’nde dondurma satışı yapan akrabasına yardım eden İbrahim B., dondurma standındayken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak ihbar verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim B., ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürüldü fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerini kapatan polis ekipleri, dondurma tezgahı sahibini gözaltına aldı.

FESTİVAL DURDURULDU

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Yaşanan bu üzücü olaydan sonra festivalin iptal edildiği bilgisi alındı.

ÖNEMLİ

Dünya

Macaristan’dan AB’ye Sert Eleştiri: “Savaş Hazırlığında”

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB Dışişleri Bakanları toplantısında Brüksel ve üye ülkelerin barış yerine uzun bir savaş için hazırlık yaptığını ifade etti.
Dünya

Husiler: Başbakan Ve Bazı Bakanlar Şehit

Yemen'de Husiler, İsrail'in düzenlediği bir saldırıda, hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile bazı bakanların hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.