“Beykoz’da Yeni İddialar Ortaya Çıktı”

BELEDİYE GÖREVİNE BİR GÜNDE SON VERİLDİ

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, yargılandığı davada yaptığı savunmada, belediyede fazla çalışan bulunduğunu belirtip bazı işe alımların usulsüz olduğunu iddia etti. Gül, 2024 Mayıs ayında, Başkan Alaattin Köseler’in çağrısıyla Beylikdüzü Belediyesi’nden ayrılıp Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığına atandığını açıkladı. Ancak göreve başladıktan sadece bir gün sonra görevden alındığını belirterek, “14 Haziran’a kadar atıl durumda bekletildim. Bu süre içinde görev verilmedi.” şeklinde konuştu.

BÜTÇE SORUNLARIYLA KARŞILAŞILDI

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne atandıktan sonra bütçe yetersizliğiyle karşılaştığını ifade eden Gül, ek bütçe talebinin Başkan tarafından reddedildiğini, fakat sonradan İBB Meclisi’nden onay aldığını dile getirdi. “Bu süreçte müdürlüğe herhangi bir alım yapılmadı. Eylül sonunda görevimden alındım.” diye ekledi.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü kendisine bağlandıktan sonra belediyede bazı birimlerde fazla personel çalıştırıldığını fark ettiğini aktaran Gül, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ün akrabalarının belediyeye işe alındığını belirtti. Gül, “Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurslarda çalışacak kişilerin PDR mezunu olması gerekirken Veli Bey, psikolog mezunu akrabasını işe almış. 3 aylık değerlendirmede yeterli desteği veremedi. Akrabalarının işe alındığını görünce çıkışlarını yaptım, bu nedenle Veli Bey’in ayağına basmış oldum.” ifadelerini kullandı.

HAZIR BULUNMAKTA KİŞİSEL HUSUMET YOK

Mahkeme başkanının, Gümüş’ün akrabalarını işe almak dışında başka bir usulsüzlüğünü sorgulaması üzerine Gül, “Hayır” cevabını verdi. Gül, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile kişisel bir husumeti olmadığını ifade ederek, “Göreve başladıktan bir gün sonra görevden alınmam, aramızın mesafeli olmasına sebep oldu.” şeklinde belirtti. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.