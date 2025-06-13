Beykoz Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

BEYKOZ’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile 13 Haziran’da Beykoz’da su kesintisi yaşanacağı bilgisi duyuruldu. Özellikle, İSKİ su kesintisinin ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalar yapılmakta.

ETKİLENEN MAHALLELER VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahallerden biri Gök su Mahallesi. Burada “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası” nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Bu arızanın başlangıç tarihi 13.06.2025 saat 13:57:32 olarak belirlendi. Tahmini bitiş tarihi ise 13.06.2025 saat 19:00. Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı aranabilir.

Bir diğer etkilenen mahalle ise Yeni Mahalle. Aynı şekilde burada da “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası” nedeniyledir. Başlangıç tarihi ve tahmini bitiş tarihi, Gök su Mahallesi ile aynıdır. Yine ALO 185 üzerinden detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.