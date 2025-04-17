Beykoz Yardımcı Murat Miniç Tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de içinde bulunduğu toplam 12 şüpheli, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçları nedeniyle tutuklandı. Bu süreçte yeni gözaltı ve tutuklama adımları atıldığı belirtildi.

YARDIMCI TUTUKLANDI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çerçevesinde yapılan bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı.

MURAT MİNİÇ’İN YANITI

Fidan Gül’ün tutuklanmasından önce, sabah 7.30’da gerçekleşen operasyonda polis ekiplerinin çaldığı kapıyı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç’in açması dikkat çekti. O anlara ait görüntüler kamuoyuna yansıdığı için, Miniç’e istifa etmesi için art arda çağrılar yapıldı.

GÖREVDEN ALINDI

İstifa çağrılarına yanıt vermeyen Miniç, Beykoz Belediyesi tarafından görevden alındı. Bu karar, belediye tarafından uygulandı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER GÜNDEME GELDİ

Miniç, daha önce yasak aşk dedikoduları ile kamuoyuna yansıdığı gibi, belediye çalışanlarıyla ilgili müstehcen görüntülerin de ortaya çıktığı iddialarıyla gündeme gelmişti.