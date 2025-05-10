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Beylikdüzü’nde Metrobüs Kazası, 1 Ölü

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METROBÜS KAZASI YÜZÜNDEN ULAŞIM AKSADI

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde gerçekleşen metrobüs kazası nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. İki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk verilere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları hala sürüyor.

KAZA SONRASI SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANDI

Kaza sebebiyle metrobüs seferlerinde aksama gözlemlendi. Bölgedeki trafik yoğunluğu da artarken, alternatif güzergahlar için öneriler sunuluyor. Yetkililer, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme süreci başlattı. Kazaya karışan metrobüslerde ciddi hasar oluştu ve kırılan cam parçalarının yere yayıldığı görüldü. Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı, yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

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