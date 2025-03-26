Beylikdüzü’nde Yeni Başkanvekili Belirlendi

Yönetim Boşluğu Oluştu

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, ilçede yönetim boşluğu yaratıyor. Belediye meclisi, 26 Mart 2025’te toplanarak yeni başkanvekilini belirledi. CHP’li meclis üyesi Önder Serkan Çebi, 24 oy alarak geçici olarak bu göreve atandı. Çalık’ın hukuki süreci devam ederken, Çebi’nin performansı yakından takip edilecek.

Gözaltı Süreci ve Tutuklama

19 Mart’ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ile ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatıldı. Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu ve toplamda 90 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, ‘terör’ suçundan serbest bırakılırken ‘yolsuzluk’ suçundan tutuklandı. Çalık da ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘irtikap’ suçlarından hakimlikçe tutuklandı. Aynı gün içerisinde görevinden de uzaklaştırıldı.

Önder Serkan Çebi’nin Profili

1988 Trabzon doğumlu Önder Serkan Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat. Beylikdüzü’nde uzun süredir yaşayan Çebi, CHP’nin yerel teşkilatında belirgin bir figür olarak biliniyor. Adnan Kahveci Mahallesi’nde ikamet eden ve aile ofisinde mesleğini sürdüren Çebi, şimdi belediye yönetiminde üstleneceği sorumluluklarla dikkat çekiyor. Hukukçu kimliğiyle öne çıkan Çebi’nin, bu yeni görevde nasıl bir yönetim sergileyeceği merakla bekleniyor.