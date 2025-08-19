Gündem

Beyoğlu Başkanı İnan Güney Uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden uzaklaştırıldığına dair bir açıklama yaptı. Bu gelişme, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.08.2025 tarihli kararıyla Güney’in “Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçları nedeniyle tutuklanması üzerine gerçekleşti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA NEDENİ

Açıklamada, “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadesine yer verildi. Bu durumda, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirin hukuki dayanağı ve süreci net bir şekilde ortaya konulmuş oldu.

