Beyoğlu Belediye Başkanı Güney Uzaklaştırıldı

BİR AÇIKLAMA YAPILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Bu karar, belirli suçlamalarla ilgili yürütülen bir soruşturma sonrasında alındı.

SORUŞTURMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bakanlığın açıklamasında yer aldığı üzere, “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hakkında ‘Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.” şeklinde ifadeler yer aldı. Bu durum, belediye yönetimindeki gelişmeler açısından önemli bir nokta oluşturuyor.