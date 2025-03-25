Beyoğlu Belediye Başkanı İfadeye Çağrıldı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ifadesine çağrılması konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır” denildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ADIMLAR

Bu durum, devam eden bir soruşturmanın parçası olarak kaydediliyor. Açıklama, ilgili yasanın çerçevesinde gerçekleşen bu süreci gözler önüne seriyor. Beyoğlu’nun yönetimi ile ilgili bu gelişmeler, dikkat çekici bir boyut kazanıyor.