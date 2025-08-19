Gündem

Beyoğlu Belediye Başkanı Uzaklaştırıldı

beyoglu-belediye-baskani-uzaklastirildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

BİLGİLER AÇIKLANDI

Bakanlıktan gelen bilgilere göre; “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY, hakkında ‘Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.” bilgisi verildi.

