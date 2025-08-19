Beyoğlu Belediye Başkanı Uzaklaştırıldı

GÖREV DEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, Güney’in “Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.08.2025 tarihli ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE YAPILDI

Açıklamada, “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer aldı. Bu durum, ilgili mevzuatlar çerçevesinde alındı.