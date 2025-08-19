Gündem

Beyoğlu Belediye Başkanı Uzaklaştırıldı

beyoglu-belediye-baskani-uzaklastirildi

GÖREV DEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, Güney’in “Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 19.08.2025 tarihli ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE YAPILDI

Açıklamada, “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer aldı. Bu durum, ilgili mevzuatlar çerçevesinde alındı.

ÖNEMLİ

Dünya

Beyaz Saray Fotoğrafı: Gerçek mi Sahte?

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Gündem

Araç Kamerası Fiyatları 1500-25000 Lira

C sınıfı araçlara, Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca, kamera ve kayıt cihazı takılması zorunlu hale getirildi. Araç içi kameraların ortalama maliyetinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.