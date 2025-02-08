Beyoğlu’nda Otel Yangını Kontrol Altında

YANGIN, OTELİN DIŞ CEPHESİNİ ETKİLEDİ
Beyoğlu’nda bir otelin dış cephesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kuloğlu Mahallesi Ağa Hamamı Sokak’ta yer alan 6 katlı otelin giriş katındaki reklam panolarında başlayan yangın, kısa süre içinde dış cepheye yayıldı.
OTEL GÖREVLİLERİ TAHLYE YAPTI
Dumanları gören otel görevlileri, çoğunluğu yabancı turistlerden oluşan oteldeki misafirleri hızla tahliye etti. Yangın ihbarı üzerine belirtilen noktaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ve otel görevlilerinin ortak müdahalesi sayesinde yangın, yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
TURİSTLER, MÜDAHALEYİ İZLEDİ
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmalarını, turistler yağmur altında bir süre boyunca izledi. Yangın söndürüldükten sonra, otel misafirleri yeniden oteline döndü.