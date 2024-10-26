“Beyonce, Harris’e Destek Verdi”

HARRIS İÇİN ÖNEMLİ BİR MİTİNG DÜZENLENDİ

The Hill’in haberine göre, Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen seçim mitinginde, ABD’li ünlü müzisyen Beyonce ile şarkıcı ve söz yazarı Kelly Rowland yer aldı. Mitingde söz alan Beyonce, “Oy vermeliyiz” mesajını vererek, “Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi – 248 yıl önce başlayan bir şarkı.” ifadelerini kullandı. Beyonce, konuşmasında, “Seslerimiz bir birlik korosu oluşturuyor. Bir haysiyet ve fırsat şarkısı söylüyor. Hepiniz yeni Amerikan şarkısına sesinizi katmaya hazır mısınız? Zira ben hazırım” dedi.

BİR ANNE OLARAK MİTİNGDE YER ALDI

Beyonce, mitingde bir ünlü ya da politikacı olarak değil; çocuklarının, kendisi ve annesinin sahip olduğu “özgürlüklere” sahip olmasını isteyen bir anne olarak yer aldığını vurguladı. Kelly Rowland ise mitingde “Kamala Harris ve Tim Walz ile yeni bir yol çiziyoruz.” diyerek toplum, eşitlik, güç, nezaket ve umut üzerine yeni bir “Amerikan hikayesi” yazma çağrısında bulundu.