Bezos, 25 milyon Hisse Satacak

BEZOS’UN HİSSE SATIŞ PLANI

Amazon’un kurucu lideri ve dünyanın en zengin ikinci kişisi Jeff Bezos, 2 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı bir düzenleyici bildirimle önümüzdeki 12 ay içinde 25 milyon Amazon hissesi satmayı planladığını açıkladı. Bu satışın, hisse başına 189,82 dolar kapanış fiyatıyla toplamda yaklaşık 4,75 milyar dolar gelir sağlaması öngörülüyor. Satış, Bezos’un Mart 2025’te onayladığı ve 29 Mayıs 2026’ya kadar geçerli olacak bir 10b5-1 işlem planı çerçevesinde gerçekleşecek. Bu plan, içeriden bilgiyle ticaret suçlamalarının önlenmesi amacıyla önceden belirlenmiş satış talimatlarını içeriyor.

BEZOS’UN HİSSE YATIŞ STRATEJİSİ

Bezos, Amazon’un en büyük bireysel hissedarı olarak, Şubat 2025 itibarıyla yaklaşık 1,02 milyar hisseye (şirketin yüzde 9,8’i) sahip. Satış sonrası 926 milyon hisse ile şirketin yaklaşık yüzde 9’unu kontrol etmeye devam edecek. Bezos, 2024’te de aktif bir satış stratejisi izleyerek Şubat’ta 50 milyon hisse (8,5 milyar dolar), Temmuz’da 25 milyon hisse (5 milyar dolar) ve Kasım’da 16,35 milyon hisse (3,37 milyar dolar) satmıştı. Toplamda, 2024 yılı boyunca yaptığı satışlar 13,4 milyar doları aşmıştı.

SATIŞIN ZAMANLAMASI VE AMAZON’UN PERFORMANSI

Bu duyuru, Amazon’un 2025 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı günün hemen ardından geldi. Şirket, 155,7 milyar dolar net satış ve 17,1 milyar dolar kâr bildirdi; ancak gelir artışı yüzde 9 ile Wall Street tahminlerinin gerisinde kaldı. Amazon Web Services (AWS), yüzde 17’lik bir büyüme ile 29,27 milyar dolar gelir elde etse de, önceki çeyreğe göre yavaşlama yaşadı. Ayrıca, Donald Trump’ın ABD’de önerdiği gümrük tarifeleri, şirketin maliyetlerini artırabileceğine dair endişelere yol açtı. Amazon CEO’su Andy Jassy ise tarifelerin etkisinin belirsiz olduğunu ve düşük fiyatlı geniş ürün yelpazesine odaklanmanın hayati olduğunu belirtti. Amazon hisseleri, 2025 yılında yüzde 15 düşüş yaşasa da, yapay zekâ (AI) yatırımlarıyla birlikte şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları geçti. Bezos’un satış planı, hisse fiyatlarının yüksek seyrettiği bir

dönemde nakde çevirme stratejisini yansıtıyor.