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Bezos, WP’nin Aday Desteği Kararını Açıklıyor

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BEZOS’TAN GAZETE KARARINA AÇIKLAMA

Bezos, 36 yıl aradan sonra “hiçbir adaya destek vermeme” kararı alan ve sol liberal bir çizgiye sahip olan WP gazetesinin durumuna ilişkin yorumlarını paylaştı. Bu karar, ana akım medyada güçlü bir yere sahip bir gazete için dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.

TEPKİLER SONRASI GÖRÜŞLERİ

Gelen tepkiler üzerine Bezos, “Gazetenin bir başkan adayını desteklemesinin seçimlerde kritik etkisinin olmadığını” öne sürdü. Hiçbir kararsız seçmenin tercihini yalnızca bir gazeteye göre belirlemeyeceğini ifade eden Bezos, “Bir adayı destekleme, yalnızca bağımsız olunmadığı algısı yaratır. Doğru olan bunu sona erdirmektir.” şeklinde konuştu.

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