Bıçaklı Kavga, Polis Yaralandı

ÖNCEKİ HUSUMET TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında daha önce yaşanan bir husumet nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

KARDEŞLER VE POLİS YARALANDI

Kavga sırasında 11 yaşındaki E.M. ile 20 yaşındaki kardeşi E.H.M. farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırma çabası içindeyken, arbede esnasında bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.B. ve H.Y.B. isimli kardeşleri gözaltına aldı. Yaralı kardeşler ile polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.