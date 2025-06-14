Gündem

Bıçaklı Kavga, Polis Yaralandı

bicakli-kavga-polis-yaralandi

ÖNCEKİ HUSUMET TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında daha önce yaşanan bir husumet nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

KARDEŞLER VE POLİS YARALANDI

Kavga sırasında 11 yaşındaki E.M. ile 20 yaşındaki kardeşi E.H.M. farklı yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırma çabası içindeyken, arbede esnasında bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen B.B. ve H.Y.B. isimli kardeşleri gözaltına aldı. Yaralı kardeşler ile polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Niğde’de N.Ö. Ölü Bulundu

Niğde'de 20 yaşındaki bir gencin evinde cansız bedeni bulundu. Uzun süre kendisinden haber alınamıyordu. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Hatay’da Tır Kadına Çarptı, Öldü

Hatay'da yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına tır çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.