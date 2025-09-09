Bıçaklı Saldırı, Baba-Oğul Tutuklandı

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 600 Sokak’ta geçmiş gecede gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Mustafa A. (23) ile babası Ali A. (46), aynı sokakta yaşadıkları ve geçmişte aralarında olan husumet nedeniyle Tuncer Ç. (48) ile oğlu Mustafa Samet Ç. (22) arasında laf atma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa süre içinde sokak ortasında bir kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan çevredeki sakinler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay yerine hızlıca ulaşan bekçi ve polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Tuncer Ç. ve oğlu Mustafa Samet Ç. polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ve oğlu Mustafa A. husumetlilerini bırakıp polis memurlarına saldırmaya yöneldi. Mustafa A., elindeki sandalye ile bir polis memurunun koluna vurup onu yaraladı. Babası Ali A. ise elindeki bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, ardından polis memurlarına saldırdı.

TEHDİTLERİ DİLE GETİRDİ

Yaşananlar İhlas Haber Ajansı’nın kamerasına yansıdı. Polis ve bekçilerin biber gazıyla müdahale ettiği olayda, Ali A. bıçağı bırakmayarak herkese saldırmaya devam etti. Baba, İHA muhabirinin üzerine de bıçakla koşarak saldırdı. Gözü dönmüş baba bir ara elindeki bıçağı polislerin üzerine fırlattı. Bu sırada yanına koşan Mustafa A., polis memurlarına, “Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum” şeklinde tehditte bulundu.

MÜDAHELE VE GÖZALTILAR

Bıçakla yere düşen baba, istemesine rağmen bıçağı bırakmadı ve polis memurlarına bıçak sallamayı sürdürdü. Polis memurları ve bekçiler, biber gazıyla saldırganları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak baba ve oğlu, bıçak ve tekmelerle ekiplere saldırmaya devam etti. Babaya biber gazı sıkıldığı esnada yanına gelen Mustafa A., polis memurlarına tekme atarak saldırılarını sürdürdü. Sonunda biber gazıyla düşürülen baba ve oğlu kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. İki polis memuru, aldıkları yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLAR CEZAEVİNDE

Etkisiz hale getirilen baba ve oğlu, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polis memurları ise ekip otolarıyla hastaneye sevk edildi. Sandalyeyle yaralanan polis memurunun kolu alçıya alındı. Olayla ilgili olarak Mustafa A. ve babası Ali A. ile karşı taraftan Mustafa Samet Ç. (22), Y.Ç. (16), M.A.K. (17), B.Ş. (17) ve Tuncer Ç. (48) toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 7 kişinin 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak babası ve oğlu, Aksaray Adliyesine sevk edilerek mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fakat dün ek gözaltı kararıyla tekrar adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.