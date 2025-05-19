Dünya

Biden’a Prostat Kanseri Tanısı Koyuldu

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PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ

82 yaşındaki eski ABD Başkanı Biden, hafta içinde gerçekleştirdiği rutin sağlık kontrolünde prostatında “küçük bir nodül” bulunduğunu öğrenmişti. Bugün yapılan duyuruda, kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu bildirildi. Aile, tedavi seçeneklerini değerlendirmeye başladı.

SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE ENDİŞELER

Biden, başkanlık sürecinin son dönemlerinde sağlık durumu ve zihinsel yeterliliği üzerindeki endişeler nedeniyle birçok eleştiri aldı. 21 Temmuz 2024’te, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekilme kararı aldığını ve yardımcısı Kamala Harris’in Demokrat Parti’den aday olması için “tam destek ve onay verdiğini” belirtti.

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