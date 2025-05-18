Biden’a Prostat Kanseri Teşhisi Konuldu

82 YAŞINDAKİ BIDEN’A KANSER TEŞHİSİ

82 yaşındaki eski ABD Başkanı Biden’ın hafta içinde geçtiği rutin sağlık kontrolünde prostatında “küçük bir nodül” bulunduğu bildirildi. Bugün yapılan son açıklamada, Biden’a prostat kanseri teşhisi konulduğu belirtildi. Ailenin tedavi seçeneklerini değerlendirdiği duyuruldu.

SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE ENDİŞELER

Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği ile ilgili endişelerle sıkça eleştirilere maruz kaldı. Biden, X sosyal medya hesabından 21 Temmuz 2024’te yaptığı bir açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris’in Demokrat Parti’den aday olmasını “tam destek ve onay verdiğini” ifade etti.