Biden’a Prostat Kanseri Teşhisi Konuldu

SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Biden’ın ofisi, sağlığıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Biden’a “agresif” prostat kanseri teşhisi koyulduğu yer aldı. Geçen hafta idrar problemleri ve bir prostat nodülü tespit edilmesi üzerine doktorlar tarafından muayene edilen Biden, 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri tanısı aldı. Açıklamada, Gleason skoru adı verilen ve kanserli hücrelerin görünümünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren sistemde Biden’ın skorunun 9 olduğu belirtildi. Biden’ın tedavi seçeneklerini ailesiyle görüştüğü ve yakında tedaviye başlanacağı da kamuoyuyla paylaşıldı.

SAĞLIK ENDİŞELERİ VE ELEŞTİRİLER

Biden, başkanlık dönemi boyunca sağlık durumu ve zihinsel yeterliliği hakkındaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kaldı. X sosyal medya platformunda 21 Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris’in Demokrat Parti’den aday olması için “tam destek ve onay verdiğini” duyurdu.