Biden’a Prostat Kanseri Teşhisi Konuldu

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ

82 yaşındaki eski ABD Başkanı Biden’ın hafta içindeki rutin sağlık kontrolünde prostatında “küçük bir nodül” tespit edildiği bildirilmişti. Bugün yapılan açıklamayla Biden’a prostat kanseri teşhisi konulduğu duyuruldu. Ailenin tedavi seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi.

SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE ENDİŞELER

Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği hakkında birçok eleştirinin hedefi olmuştu. Biden, daha önce X sosyal medya hesabı üzerinden 21 Temmuz 2024’te başkanlık yarışından çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris’in Demokrat Parti’den aday olması için “tam destek ve onay verdiğini” ifade etmişti.